Unibanco recomenda compra de ações da Telemar Os analistas do Unibanco iniciaram a cobertura da Telemar com recomendação de compra. O preço-alvo projetado - sem data determinada para que essa meta seja atingida - é de R$ 53,80 por lote de mil ações ordinárias (ON, com direito a voto) e R$ 61,10 por lote de mil ações preferenciais (PN, sem direito a voto). Estas duas novas avaliações representam, respectivamente, um potencial de alta de 59,17% e 70,77%. Segundo o relatório dos analistas E. Maximiliano, Raphael Biderman e Luiz Foggetti, divulgado no dia 9 de abril, as distorções nos preços da Telemar é conseqüência do ceticismo exagerado em relação a empresas do setor de telefonia na Europa. Entre os pontos positivos da operadora, ressaltados por eles, estão o baixo nível de densidade da telefonia no País e na região específica de atuação da Telemar e a forte geração de caixa da empresa.