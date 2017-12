Unibanco recomenda compra de Gerdau O Unibanco está recomendando a compra das ações preferenciais - sem direito a voto - da Gerdau, após a divulgação do balanço do primeiro semestre da companhia. A analista Luciana Machado afirmou em seu relatório que o lucro da empresa veio acima de suas projeções, pois as provisões para impostos foram menores do que o esperado. Com os resultados, Luciana manteve sua recomendação para as ações e elevou seu preço alvo em 3%, para R$ 30 o lote de mil. De acordo com o fechamento de ontem, em R$ 23,80, existe um potencial de valorização de 26,05% pelas estimativas da analista.