Unibanco recomenda compra de Perdigão O Unibanco recomenda a compra das ações PN - preferenciais - da Perdigão. O preço alvo-estimado é de R$ 16,00, com potencial de valorização de 23,07% em relação ao fechamento de terça-feira. O banco não divulgou o prazo para a realização do preço-alvo. O analista Basilio Ramalho afirma que, embora os custos tenham sido altos e os preços abaixo do esperado para o segundo trimestre do ano, as vendas domésticas superaram em 11% o previsto. A empresa exportou um volume 6% superior ao esperado, com o preço em dólar dentro das expectativas. Segundo relatório divulgado pela corretora no último dia 21, o resultado apresentado no período foi fraco, mas já era esperado. O Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações -de R$ 24,6 milhões ficou 8,6% abaixo das expectativas e a margem Ebitda atingiu 6,1%, quando as projeções eram de 7%. Isso decorreu do crescimento imprevisto dos custos de produção. A forte concorrência, o aumento de preços de embalagens e fretes e a consolidação dos resultados do Frigorífico Batávia foram, de acordo com Ramalho, os responsáveis pelo recuo de 1,2 pontos porcentuais na margem bruta.