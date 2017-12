Unibanco recomenda compra de Petrobrás PN O Unibanco faz recomendação de compra para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobrás em meio à crise energética. De acordo com relatório da instituição, divulgado na última segunda-feira, a questão sobre como regulamentar o preço do gás natural para uso em geração térmica, de modo a viabilizar investimentos em novas usinas, passou a ocupar lugar de destaque. Segundo o analista Cleomar Parisi, o preço-alvo das ações preferenciais é de R$ 72,80 , um potencial de alta de 19,34%, em relação ao fechamento de ontem. O estudo da instituição não estipula um período para esse ganho. Já as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia receberam recomendação de manutenção. Nesse caso, o preço-alvo é de R$ 72,80, o que significa um potencial de alta de 6,43%. O analista também faz recomendação de compra para as ações preferenciais da Ultrapar (preço-alvo R$ 28,3 por lote de mil), Copene (preço-alvo de R$ 1.078, por lote de mil) e BR Distribuidora (preço-alvo de R$ 47,6 por lote de mil). Para Parisi, as ações preferenciais da Ipiranga devem ser mantidas (preço-alvo de R$ 18,4 por lote de mil).