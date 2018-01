Unibanco: recomenda compra de Souza Cruz ON O Unibanco decidiu reduzir suas projeções para a Souza Cruz, bem como o preço-alvo das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia de R$ 13,00 para R$ 12,00 - sem data definida para que essa meta seja atingida. Com o novo "target", os papéis possuem um potencial de alta de 16,27% frente a cotação do fechamento de ontem. O analista Basílio Ramalho destacou que a este potencial agrega-se uma expectativa de um lucro com dividendos (dividend yield) de 13,6% em 2001, próximo ao CDI médio esperado pelo mercado. Em vista desse cenário, o Unibanco optou por manter sua recomendação de compra para as ações ordinárias da companhia. A instituição passou a estimar um crescimento de 2% nos volumes vendidos de cigarros no mercado interno neste ano, acompanhado de estabilidade em 2002 e de seguidas quedas, de 1% em 2003 e de 2% em 2004. Em 2005, não se espera variação nos volumes mas, para os anos posteriores, estima-se um crescimento de 0,5% ao ano.