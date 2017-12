Unibanco recomenda compra de VCP PN O Unibanco recomendou a compra das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Votorantin Celulose e Papel (VCP), com preço-alvo de R$ 90,00 por mil ações - sem data prevista para que essa meta seja atingida. Segundo analista Cleomar Parisi, as ações estão baratas devido à apreensão em torno da economia norte-americana, o que provoca uma expectativa negativa com relação ao preço da celulose. Parisi explicou que, mesmo que ocorra queda nos preços internacionais da celulose, a VCP possui uma boa posição no mercado, com estratégia consistente, além de uma excelente situação financeira. O crescimento do consumo de papéis no mercado nacional, a exaustão da capacidade de produção do setor e o foco no segmento de papéis especiais, cujo consumo vem aumentando e os preços têm se mantido estáveis, são outros fatores positivos para a empresa. Isso confere às ações da VCP características de uma opção de investimento defensiva na área de papel e celulose, afirmou o analista. Ele lembrou que o papel vem apresentando um comportamento estável, mas sua cotação ainda está abaixo do que ele considera justo para a companhia.