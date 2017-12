Unibanco recomenda compra e papéis da Suzano O Unibanco está iniciando a cobertura da Suzano com recomendação de compra para o papel e preço-alvo de R$ 10,06 - sem data prevista para que essa meta seja atingida -, o que eqüivale à projeção de ganho de 80%. De acordo com os analistas Cleomar Parisi e Simone Rosito, a recomendação leva em conta a participação acionária da Suzano em outras companhias. O Unibanco baseia sua recomendação de compra em dois fatores que os analistas consideram centrais: a consolidação do controle da Bahia Sul por US$ 320 milhões, reforçando sua participação no mercado de papel e celulose, e ainda a alienação de ativos de empresas que não fazem parte do foco estratégico da Suzano. De acordo com relatório do Unibanco divulgado na semana passada, a Suzano é a sexta empresa no ranking de produção de celulose, com 6,06% de participação no mercado brasileiro e a quarta colocada na produção de papéis, com 7,4% do mercado doméstico.