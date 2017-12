Unibanco recomenda Duratex PN O Unibanco reiterou sua recomendação de compra para as ações preferenciais - PN, sem direito a voto da Duratex -, estabelecendo o preço alvo de R$ 90,00 por lote de mil. Baseado na cotação dos papéis no pregão de ontem - R$ 59,02 -, Duratex PN possui um potencial de valorização de 52,49%. Na avaliação da analista Adriana Lacombe, esse cenário favorável é está fundamentado na expectativa de manutenção de fortes resultados operacionais em 2000. A Duratex tem feito fortes investimentos na expansão de sua capacidade produtiva para manter a liderança no setor em que atua (madeira e materiais sanitários). A previsão de aumento é de 6% entre 1999 e 2000. Maior produção em 2000 Ela ressaltou também que os investimentos na fábrica de MDF (um tipo de madeira mais resistente produzida pela companhia) deve aumentar sua capacidade de produção atual no ano que vem. Como resultado, o volume de vendas deverá crescer 84% em 2001, na comparação com 1999. Lacombe também previu aumento da capacidade de produção da Duratex nos segmentos de louças sanitárias e metais. A Duratex também deve expandir sua fabricação de artigos de metais em 10% neste ano frente a 1999. Segundo ela, a empresa ainda será beneficiada pela maior demanda do setor de construção civil, para o qual o Unibanco espera um crescimento acima do PIB. Assumindo um investimento de R$ 400 milhões para 2000 e 2001, a analista projetou que a Duratex terá lucro líquido de R$ 14,683 milhões e R$ 23,944 milhões respectivamente.