Unibanco recomenda manter Petróleo Ipiranga O Unibanco reitera sua recomendação de manutenção (também existem as recomendações de compra e venda) para as ações preferenciais -PN, sem direito a voto - da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI). O preço-alvo é de R$ 22,8 por mil ações, o que representa um potencial de alta de 30,9%. O analista Cleomar Parisi considera fracos os resultados registrados no segundo trimestre do ano. O lucro do período foi de R$ 11 milhões, abaixo dos R$ 20 milhões alcançados no mesmo trimestre de 99. Segundo Parisi, isso se deve a um baixo resultado operacional e a uma equivalência patrimonial "muito aquém" da esperada. O Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - foi inferior em R$ 9 milhões às projeções feitas pelo analista, totalizando R$ 29 milhões. O analista afirma que, embora o volume de vendas tenha sido razoável, a margem bruta por metro cúbico, de R$ 44,00, ficou abaixo das expectativas. Nas demonstrações financeiras, o ponto relevante é a nota sobre uma multa de R$ 465 milhões. De acordo com a Receita Federal, a companhia não teria recolhido o montante correto de Imposto de Renda e Contribuição Social em 96. A CBPI deve recorrer. O analista considera improvável que a empresa pague a multa.