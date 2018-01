Unibanco: recomendações de investimento O Unibanco retirou a indicação de compra das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Embraer e passou a recomendar aos investidores que apenas mantenham os papéis. Os analistas consideram que as ações PN já tiveram valorização expressiva e que agora estão próximas do preço-alvo, de R$ 20,20 por ação - sem prazo definido para que essa meta seja atingida. De acordo com o Unibanco, no entanto, a mudança de recomendação não significa uma avaliação negativa da empresa, que deverá continuar a apresentar resultados crescentes e forte geração de caixa. Apesar de mudar a recomendação para as ações PN da Embraer, o Unibanco continua a indicar compra para ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia, cujo preço-alvo subiu para R$ 18,20 - sem prazo definido para que essa meta seja atingida. Para o banco, o prêmio de 30% das ações PN em relação às ON é injustificado. De acordo com o Unibanco, o prêmio sempre foi alto porque as ações PN recebem historicamente mais dividendos e juros sobre o capital e porque tinham um free-float maior que o das ON em Nova York. De acordo com os analistas da instituição, o único prêmio justificável no momento é de 10%, devido ao maior dividendo pago aos acionistas de PN.