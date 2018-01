Unibanco: resultado da Aracruz dentro do esperado O Unibanco afirmou que o resultado da Aracruz no quarto trimestre ficou dentro do esperado. O analista Cleomar Parisi afirma que o bom volume de vendas e o preço da celulose permitiram que a empresa apresentasse um forte desempenho no trimestre. O lucro de R$ 122 milhões superou a sua estimativa de R$ 96 milhões para o período. Ele explicou que a diferença entre o resultado apurado e o projetado deve-se a uma provisão de imposto de renda menor que o esperado. Ele lembrou que o lucro ficou um pouco abaixo do resultado do quarto trimestre de 1999, que foi de R$ 137 milhões. O Ebitda de R$ 226 milhões ficou em linha com sua expectativa de R$ 235 milhões. Apesar do bom resultado, Parisi afirmou que a empresa não é uma boa opção de investimento devido às incertezas sobre o comportamento do mercado internacional de celulose e também por causa de uma possível desaceleração da economia norte-americana, o que poderia reduzir a demanda. Ele acredita , no entanto, que uma pequena redução no preço da celulose não deve prejudicar muito o desempenho da companhia. Ele reiterou a recomendação de manutenção para as ações PNB (preferencias, sem direito a voto, tipo B) da Aracruz, com preço-alvo de R$ 3,86 por ação - sem prazo definido para que essa meta seja atingida.