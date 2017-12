Unibanco sugere compra de ações Petrobrás O Unibanco elevou o preço-alvo de Petrobrás de R$ 63,00 para R$ 66,40 por ação, tanto para as ordinárias (ON, com direito a voto) quanto para as preferenciais (PN, sem direito a voto) - sem data prevista para que essa meta seja atingida. No relatório divulgado no último dia 2, o analista Cleomar Parisi reiterou a recomendação de compra para os dois papéis da companhia e revisou suas projeções com base nos resultados do terceiro trimestre e nas estimativas de preço para os derivados de petróleo em 2001. Na opinião do analista, a divulgação do plano estratégico da companhia nas suas diversas áreas de atuação será o fato mais positivo para as ações da Petrobrás neste período. Ele acha também que os papéis PN podem apresentar um desempenho expressivo com o início das transações com ADRs nível 2 deste papel. As ações ordinárias podem ser prejudicadas por uma eventual pressão vendedora, já que, a partir deste mês, os investidores que adquiriram ações ON com recursos do FGTS passam a ter direito de trocar os papéis. O analista reforçou sua preferência pelas ações PN da Petrobrás.