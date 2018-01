Unibanco também reduz juros do crédito após decisão do Copom O Unibanco anunciou hoje a redução dos juros cobrados dos clientes, após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), tomada ontem, de diminuir a Selic, a taxa básica de juros, de 19% para 17,5% ao ano. Vários outros bancos já anunciaram cortes nas taxas (veja no link abaixo). A partir da próxima semana, a taxa do cheque especial do Unibanco para pessoa física variará de 1,9% a 8,29% ao mês e a do crédito pessoal ficará entre 3% e 5,69% ao mês. No segmento pessoa jurídica, o banco baixará o juro do cheque especial, que terá taxa máxima de 7,54% e mínima de 1,9%.