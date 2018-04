Unibanco tem lucro de R$ 475 milhões no semestre O Unibanco encerrou o primeiro semestre do ano com lucro líquido de R$ 475 milhões, o que representa aumento de 10,2% em relação ao mesmo período de 2001. O lucro do segundo trimestre ficou em R$ 253 milhões, 14% superior ao do mesmo período do ano passado. O resultado operacional do banco atingiu R$ 702 milhões no semestre, com crescimento de 20,6%, e o patrimônio líquido da instituição estava em R$ 6,3 bilhões, após os ajustes de marcação a mercado e pagamento de dividendos, apresentando um crescimento de 8,2% quando comparado a junho de 2001.