Unibanco tem lucro líquido de R$ 761 milhões O Unibanco obteve lucro líquido de R$ 761 milhões nos nove primeiros meses deste ano, com aumento de 2,28% frente a igual período de 2002. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 8,415 bilhões, com queda de 31,7%, e o resultado da intermediação fechou em R$ 3,360 bilhões, com alta de 18,8%. O ganho operacional avançou 68,5%, para R$ 1,451 bilhão. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 7,023 bilhões. A Unibanco Holdings encerrou os nove primeiros meses deste ano com um lucro líquido de R$ 442 milhões, correspondente a um ganho de R$ 5,35 por lote de mil ações. O comunicado distribuído pelo Unibanco não informa a variação do resultado. O patrimônio líquido da Unibanco Holdings era de R$ 4,2 bilhões ao final de setembro e o retorno anualizado sobre o patrimônio médio ficou em 14,8%, "impactado pelo provisionamento de impostos". O valor patrimonial por lote de mil ações alcançou R$ 51,05.