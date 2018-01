Unica garante abastecimento de álcool até abril Os usineiros garantiram que não faltará álcool combustível no País até pelo menos o início de abril. A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) informou nesta sexta-feira (24), por meio de sua assessoria de imprensa, que há hoje pelo menos 2 bilhões de litros do combustível estocados nas usinas do Centro-Sul do País. Com o consumo até o final de março, mais de 400 milhões de litros poderiam estar nas usinas no início de abril. A entidade garantiu que há hoje pelo menos 2 bilhões de litros do combustível estocados nas usinas do Centro-Sul do País. Com o consumo até o final de março, mais de 400 milhões de litros poderiam estar nas usinas no início de abril. A Unica informou que solicitou às associadas para que adiantem em mais uma semana os planos de antecipação do início de safra de cana-de-açúcar 2006/2007, para que não haja qualquer possibilidade de desabastecimento no início de abril. Mais de 20 unidades sucroalcooleiras já estarão processando a cana-de-açúcar em março, a primeira delas, a Cocamar, no Paraná, a partir da próxima quarta-feira (1). Folga Com a operação de antecipação no processamento, as usinas do Centro-Sul do Brasil devem produzir entre 850 milhões e 900 milhões de litros de álcool até o início de maio, o suficiente, segundo a Unica, para manter o abastecimento com folga. A entidade refutou ainda a informação de que poderia haver falta de álcool em postos do interior paulista, principalmente na região de Sorocaba. No entanto, admitiu que os preços seguem em alta nas usinas e que reclamações das distribuidoras em relação aos reajustes fazem parte do "jogo do mercado". A assessoria informou que reclamações semelhantes são feitas por parte dos usineiros durante a safra, quando há a queda do preço do combustível nas unidades produtoras em decorrência do aumento na oferta.