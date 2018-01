Unica garante abastecimento de álcool e aposta em parceria O secretário-geral da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Fernando Ribeiro, disse nesta segunda-feira que não existe preocupação com uma possível falta de álcool no mercado interno devido ao aumento da demanda pelo produto no exterior. "Não existe possibilidade de desabastecimento", garantiu. "Isso ocorreu nos anos 80 porque o próprio governo decidiu se retirar do Proálcool. Hoje é totalmente diferente, especialmente com o carro flex. Se a pessoa não consumir álcool, consome gasolina". Ribeiro afirmou, ainda, que não há conflito entre a Petrobras e o setor sucroalcooleiro, por estarem num mesmo mercado. "A Petrobras é uma parceira importante e sempre vai ser. Estamos num outro Brasil, bem diferente daquele dos anos 90. A Petrobras não é mais um braço do governo. la ocupa um espaço importante na logística brasileira, especialmente de combustíveis líquidos. Atualmente, o importante é reduzir os problemas de logística, caminhando todos na mesma direção", apregoou.