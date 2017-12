Unica garante abastecimento de álcool no Centro-Sul Mesmo com a chuva que atinge os estados do Centro-Sul do Brasil, ao menos 25 usinas e destilarias processam a safra 2006/2007 de cana-de-açúcar e, na avaliação da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), o abastecimento de álcool está garantido na região. Até o fim de abril, com praticamente todas as unidades processando, a entidade avalia que 850 milhões de litros do combustível devam ser produzidos, a maior parte no final do próximo mês. "Não vai faltar álcool; mesmo que caia o preço um pouco mais nos postos, o que eu acredito que deva ocorrer a partir da próxima semana", afirmou o conselheiro da Unica e presidente da Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (Udop), Luiz Guilherme Zancaner. Preços Mas se o consumidor espera por uma grande oferta de álcool na safra e uma queda forte nos valores, os usineiros não têm a mesma avaliação. Os excelentes preços do açúcar no mercado internacional e na Bolsa de Nova York (Nybot), em torno de 18 cents por libra-peso, fazem com que o setor já avalie uma produção maior da commodity nesta safra. "Nesse patamar do açúcar, imagina-se que o mix de produção possa a chegar em 52% de açúcar e 48% de álcool", explicou o conselheiro da Única. No mercado, o comentário é de que entre 40% e 50% da safra brasileira 2006/2007 de açúcar já foi fixada na Nybot entre 10 cents e 12 cents por libra-peso.