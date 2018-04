Única lucrativa em 2001, Vasp ganha por ter frota própria Enquanto as concorrentes Varig, TAM e Gol enfrentam gastos elevados por conta dos contratos de leasing de aviões atrelados ao dólar, a Vasp - única companhia aérea brasileira com lucro em 2001 - se beneficia pelo fato de ter 28 aviões próprios e quitados, de uma frota de 32aeronaves. Segundo o analista de aviação do Unibanco, Carlos Albano essa é uma grande vantagem, porque a companhia se livra do impacto do dólar em seu balanço. Estratégia Na sua análise, a Vasp também saiu ganhando quando deixou de operar internacionalmente no ano passado, mantendo-se no mercado doméstico, onde os custos de operação são menores. Com isso, ao contrário de Varig e TAM, a Vasp livrou-se dos prejuízos decorrentes da queda de demanda verificada em vôos internacionais no ano passado. O presidente da empresa, Wagner Canhedo, afirma em carta que acompanha o balanço que o lucro foi "fruto da coragem que a empresa teve de desativar seus vôos internacionais em 2001", cortando pessoal e reduzindo despesas consideradas supérfluas. A empresa conta atualmente com 4.458 funcionários e média de 139 empregados por avião. Mas essa média ainda é alta em comparação com a Gol, que opera no conceito de tarifa e preço baixos e mantém 93 empregados por aeronave. A Vasp transportou 3,8 milhões de passageiros no ano passado. A empresa tinha em 31 de dezembro patrimônio líquido positivo de R$ 61,619 milhões. O balanço publicado pela Vasp no Diário Oficial de São Paulo demonstra que a companhia teve queda nas receitas no ano passado, mas também conseguiu ligeira diminuição nas despesas. A Vasp obteve lucro líquido de R$ 36,967 milhões em 2001, com queda de 68% em relação ao ano anterior. As receitas da empresa caíram 7,8%, para R$ 915,710 milhões. O lucro bruto recuou 8,5%, para R$ 344,277 milhões. As despesas operacionais somaram R$ 259 606 milhões, 1,5% menor do que em 2000. O resultado operacional da empresa encolheu 25%, para R$ 84,671 milhões. De janeiro a março, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), a Vasp transportou 903 mil passageiros por km/pago, 1,6% a menos do que no mesmo período em 2001. A empresa registrou produtividade de 59% nos vôos no período, pouco menos do que os 62% do primeiro trimestre de 2001. A Vasp mantém fatia de 13,58% do mercado aéreo doméstico oferecendo tarifas mais baixas do que a média do setor em alguns trechos. Vaspex O setor de cargas foi importante para a Vasp manter seus rendimentos. Segundo a companhia, o faturamento cresceu 4,5% no ano passado, em relação a 2000. Foram abertas 22 franquias do Vaspex, totalizando 192 lojas. A empresa pretende abrir mais 100 lojas no primeiro semestre e espera crescimento de 18% nesse segmento ao longo do ano. Os números operacionais da Vasp demonstram que a companhia, com 68 anos de fundação, mantém-se firme como alternativa segura no transporte aéreo nacional. De acordo com o Departamento de Aviação Civil (DAC), apesar de operar com muitos aviões antigos, a empresa não tem tido problemas operacionais e não registra acidentes graves há dez anos. No mercado financeiro, porém, a companhia aérea não goza de boa reputação e já foi multada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no ano passado por apresentar balanços financeiros com imprecisões ou irregularidades. O próximo balanço da empresa deverá mostrar o resultado da venda de participação em outra companhia. Em 2002, a Vasp deverá receber cerca de US$ 10 milhões, a serem pagos em duas parcelas, pela venda de 50% das ações que detinha na Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Canhedo foi acusado de irregularidades na administração da LAB pelo governo boliviano, acusações que ele nega.