Única pressão que funciona no BC é a inflação, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse ainda, em entrevista ao Bom Dia Brasil, da TV Globo, que espera do Banco Central uma independência como a que teve na semana passada, quando, apesar das pressões políticas manteve a taxa Selic em 26,5%. "O Banco Central responde à pressão da inflação e não à pressão política", disse o ministro. A única pressão que funciona no banco é a pressão da inflação. Quando ela é grande, o banco age, quando ela não existe, o Banco Central pode fazer uma política mais leve. É assim que nós queremos que funcione". Segundo ele, o banco central não autônomo é aquele que não pode ouvir uma crítica, porque é fraco, vacila. "O que nós vimos nestes últimos dias é que o Banco Central no Brasil já tem autonomia. Agora, evidentemente queremos fazer disso uma legislação que faça com que esta autonomia se transporte para uma característica institucional do banco para que o Brasil não tenha dúvida que o seu banco central vai agir sempre contra a inflação e não aceitar pressões políticas. Popularidade O ministro da Fazenda disse que a equipe econômica do governo Lula não está em busca de popularidade. "Nós estamos na equipe econômica para acertar as contas do País, porque essa é uma necessidade essencial de início do governo. Se o governo não faz isso agora fará durante quatro anos. Não tem alternativa.", disse Palocci, ainda em referência às críticas que vem recebendo, com relação a manutenção da taxa Selic em 26,5%. Palocci admitiu que não tem sido fácil adotar um "medicamento forte" para o controle da inflação. "Ninguém do governo gosta de juros altos, nem o País gosta. Mas ele é necessário. É como naqueles momentos que você deve dar uma medicação dura para o paciente, que tem efeitos colaterais, mas que é uma necessidade e você sabe que não pode deixar de fazê-lo. Essa é a política monetária e é assim que ela funciona. E ela funciona impedindo que a inflação volte com força. Essa é uma questão fundamental para o País crescer de maneira sustentável", disse o ministro. Crescimento sem surpresas O ministro da Fazenda disse que paralelamente às medidas para assegurar o equilíbrio econômico, o governo já está tomando providências para garantir o crescimento, sem surpresas, como aconteceu no passado, quando o País teve a chance de crescer, mas foi impedido pela falta de energia elétrica. "Nós tivemos o apagão, não acertamos a situação e agora a ministra Dilma Roussef (de Minas e Energia) está com sua equipe ordenando o setor, junto com os investidores privados, e acredito que está caminhando muito bem", afirmou o ministro. Outra preocupação, segundo ele, é garantir infra-estrutura em portos e rodovias para a exportação de grãos que no próximo ano deverá superar a safra recorde atual, prevista em 115 milhões de toneladas. A terceira providência, segundo o ministro, é garantir o financiamento público e privado. "Isso precisa ser feito agora. Por isso tenho insistido no debate político que para crescer mais para frente temos de preparar as condições de crescimento agora. Não haverá uma fase, uma nova etapa para preparar as condições de crescimento", observou o ministro. "O Brasil poderá ter uma ciência aplicada em termos de inovação industrial mais eficiente. Se nós utilizarmos financiamento público para entrar nas cadeias produtivas, buscando o que o Brasil pode fazer melhor, nós vamos qualificar a produção, vamos ter uma presença no mercado mundial com produtos de maior valor agregado e, com isso, o Brasil só tem a ganhar. São políticas difíceis e complexas que têm de ser preparadas desde já", disse. Serenidade Palocci disse que se houver serenidade, o Brasil vai sair da crise "como está saindo" e começar a crescer. "Nós precisamos ter segurança no que estamos fazendo e certeza na força da economia do País", disse o ministro. Na avaliação de Palocci, a entrada de capital de curto prazo no Brasil, neste momento, é normal. Segundo ele, o investimento direto está baixando no mundo inteiro e quando um país sai de uma crise de grandes proporções, como saiu o Brasil recentemente, começam a surgir, num primeiro momento, investimentos de curto prazo. "Agora é preciso fazer que esses investimentos de curto prazo se estendam para investimentos de mais longo prazo. Isso na prática está acontecendo. Várias empresas, vários bancos e o próprio governo já começaram a captar com prazo de quatro anos, sete anos, dez anos. "Então você começa a alongar a entrada de capitais no Brasil. Esse é um esforço que precisa ser feito permanentemente. Algumas pessoas não gostam do capital de curto prazo e acham que precisamos forçar esse capital, forçar a mudança de entrada do capital. Nós não temos como escolher o capital. Nós temos que melhorar a saúde da nossa economia para ter cada vez mais um capital de melhor qualidade, de maior prazo. É assim que ocorre, é assim que está ocorrendo agora no Brasil.", concluiu o ministro. Palocci considera normais críticas à manutenção dos juros