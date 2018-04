Unica: vendas de etanol crescem 15% em outubro A demanda por etanol no mercado interno continuou aquecida no mês passado, com vendas de 1,83 bilhão de litros em outubro, 15% acima do total para o mesmo mês do ano anterior, informou hoje a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica). No período compreendido de abril a outubro de 2008, as vendas no mercado interno de etanol pelas unidades da região Centro-Sul superaram as vendas no mesmo período da safra anterior em 28%, com destaque para o etanol hidratado. O crescimento das vendas do hidratado no período foi de 38%, especialmente em função da competitividade do produto em relação à gasolina em mais de 90% do mercado brasileiro. As vendas do etanol anidro cresceram 10% no acumulado da safra, não pelo incremento no mercado de gasolina e sim pela transferência de produto para a região Norte-Nordeste e a ampliação no uso do etanol em mercados não-automotivos. Quanto às exportações, o mercado dos Estados Unidos continua sendo o principal importador de etanol brasileiro. No acumulado da safra, as saídas de etanol para o mercado externo atingiram 3,4 bilhões de litros até o fim de outubro, contra 2 bilhões no mesmo período da safra anterior. O total exportado divide-se igualmente entre o etanol hidratado, com 50%, e o anidro, com os outros 50%. A Unica mantém em 4,2 bilhões de litros o volume de exportação projetado para a região Centro-Sul do País. Demanda Mesmo com uma produção de açúcar inferior à da safra passada em 1,1 milhão de toneladas, o que proporcionou uma moagem adicional destinada à produção de mais 2,7 bilhões de litros de etanol em relação ao mesmo período da safra anterior, o nível de estoques em primeiro de novembro deste ano está inferior ao da safra anterior. Esse volume não compromete o abastecimento do etanol anidro para mistura à gasolina, mas o volume de etanol hidratado disponível para a entressafra não é compatível com o volume de demanda que vem sendo observado. A Unica estima que em algum momento ao longo da entressafra, a demanda se ajustará à oferta, por meio do preço do produto.