Único imóvel de solteiro não pode ser penhorado Único imóvel não pode ser penhorado para pagamento de dívida por ser bem de família, mesmo que seja de devedor solteiro e que ainda more sozinho. Esta foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre um recurso da Construtora e Administradora Correia Ltda. contra um morador de Brasília que estava sendo executado por dívidas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já havia sido favorável ao proprietário do imóvel, com base na Lei nº 8.009 de 1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família. A construtora, por outro lado, argumentou que o devedor não se encaixava na lei por ser solteiro e morar sozinho. De acordo com o ministro e relator do processo no STJ, Barros Monteiro, embora o devedor não tenha constituído família, único imóvel não pode ser penhorado para pagamento de dívida. Para ele, o direito de manter a moradia também deve estar assegurado neste caso.