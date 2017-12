Unidade arrendada da Chapecó volta a produzir O frigorífico arrendado pela Chapecó para a Coopercentral Aurora vai retomar a produção esta semana depois de dez meses parado. Estão recrutados 200 funcionários para processar 500 mil toneladas de carne suína por mês. A unidade é a maior das quatro indústrias arrendadas pela Chapecó, que ontem pediu concordata preventiva. "O pedido é ótimo para a Aurora, pois vai evitar a falência e permitir que a gente concretize a opção de compra, prevista para daqui a dois ou três anos, sem assumir dívidas", disse o presidente da Coopercentral Aurora, José Zeferino Pedrozo. O contrato de arrendamento com opção de compra prevê o pagamento de R$ 58 milhões pela unidade. O frigorífico, instalado em Chapecó, região oeste de Santa Catarina, chegou a ter 1,6 mil funcionários. No auge, por volta de 2001 e 2002, a Chapecó chegou a proporcionar 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos nas quatro unidades, com abate diário de 5 mil suínos e 440 mil aves. Estava entre as cinco maiores companhias do setor. Hoje, os frigoríficos de Xaxim (SC) e Cascavel (PR) estão arrendados para a Globoaves e o de Santa Rosa (RS) para a Alibem. A dívida da Chapecó é estimada em R$ 1 bilhão. Desde o começo da crise, que levou à desativação das indústrias em abril do ano passado, a Chapecó já recebeu cerca de dez pedidos de falência. Conseguiu derrubar oito.