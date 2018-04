Unidade do Morgan Stanley compra 14,3% da Abyara A Abyara Planejamento Imobiliário anunciou nesta segunda-feira, 16, que uma unidade do banco norte-americano Morgan Stanley adquiriu 14,29% do capital da empresa em uma operação privada. Os termos financeiros do negócio não foram revelados. Com base na cotação da Abyara na Bolsa de Valores de São Paulo, o valor de mercado das cerca de 7,3 milhões de ações compradas pelo Morgan Stanley Real Estate na companhia brasileira é de aproximadamente R$ 145 milhões. "A Abyara é uma companhia altamente dinâmica no setor imobiliário, que possui uma posição privilegiada no mercado", disse o gerente-geral e chefe da área de América Latina do Morgan Stanley Real Estate, Brian Carr, em comunicado distribuído à imprensa pela Abyara. Segundo a Abyara, trata-se do maior investimento feito no Brasil pelo Morgan Stanley Real Estate, um fundo global diversificado que faz investimentos minoritários em empresas do setor imobiliário de capital fechado e aberto. O banco norte-americano adquiriu ações da Abyara que pertenciam à Artesia Equity Investments LLC e Marcelo Faria de Lima vinculadas ao acordo de acionistas da companhia. O Morgan também comprou papéis da Abyara detidos pelos três acionistas fundadores da Abyara fora do acordo de acionistas. O banco tem ainda opção de comprar mais quase 4 milhões de ações ordinárias da Abyara dos mesmos acionistas acima, entre 1º de agosto e 31 de dezembro de 2007, o que elevaria a participação do Morgan na empresa brasileira a mais de 20%. A Abyara atua na incorporação, consultoria e corretagem imobiliária. A empresa foi criada em 1995 e em 2006 fez uma oferta pública inicial de ações na Bovespa. O Morgan, que assegurou o direito de indicar um membro para o Conselho de Administração da Abyara, "não tem a intenção de adquirir o controle" da empresa ou "implementar mudanças em sua estratégia de negócios", segundo fato relevante. No início desta tarde, as ações da Abyara eram negociadas em alta de 0,25% na Bovespa, a R$ 19,95.