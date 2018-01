Unidades da Sony no Brasil suspendem exportações para Argentina As subsidiárias da Sony Corp. no Brasil suspenderam temporariamente as exportações de televisores para a Argentina, disse um porta-voz da companhia. A Argentina impôs na semana passada restrições sobre produtos eletroeletrônicos do Brasil e afirmou que iria aplicar uma sobretaxa de 21% sobre aparelhos televisores provenientes da Zona Franca de Manaus. "Essa sobretaxa, se confirmada, vai alterar completamente nossa estrutura de preços, criando uma situação em que as exportações não serão viáveis", disse o presidente da Sony no Brasil, Minoru Itaya. As informações são da Dow Jones.