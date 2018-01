Unidas lança serviço de assinatura de veículos

Com crescimento menor nos últimos tempos, as locadoras de veículos têm buscado diversificar as fontes de receita. A Unidas, que pertence ao fundo de investimento Gávea, acaba de lançar o serviço de assinatura de carro zero quilômetro.

O modelo, que já é explorado pela Porto Seguro desde o ano passado, oferece um carro novo, com seguro e despesas de manutenção absorvidos pela mensalidade.

A empresa garante que a opção é mais econômica do que comprar um veículo, porque também retira do assinante os custos de depreciação, que segundo o mercado pode chegar 20% apenas no primeiro ano de uso.

O plano mais simples da Unidas é para um 1.0 básico, como o Fiat Mobi, que tem mensalidade de R$ 1.230 em 12 meses. Segundo a empresa, a diferença desse valor para um financiamento total, mais custos de IPVA, emplacamento e seguro, no caso da compra do mesmo veículo, é de R$ 2.835,92. Aplicando esse montante em um fundo de rendimento simples, ao final de um ano a economia total com o serviço de assinatura seria de R$ 35.431,19* (diferença das parcelas mais o rendimento).

A Porto Seguro também oferece o serviço, batizado de Porto Seguro Carro Fácil. A empresa também promete cuidar de toda a parte burocrática para o contratante.

Há opções de contrato para 12 ou 24 meses, incluindo pacotes de quilometragem e, ao final do período, é possível renovar o serviço e escolher outro modelo zero quilômetro. O valor inicial de mensalidade é de R$ 1.390.

Mudanças. A locação de veículos no Brasil cresceu 19% no primeiro semestre de 2017, ante um avanço de 97% no exterior, segundo levantamento feito pela Rentcars.com.

Com um número grande de concorrentes, o mercado vem passando por um período de consolidação, com fusões e aquisições de empresas por outras. A Hertz, por exemplo, foi adquirida recentemente pela Localiza.