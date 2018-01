Unilever investirá R$ 1,1 bi no Brasil até 2017

(Atualização às 14h30)

AGUAÍ (SP) - A Unilever inaugurou ontem sua 15ª fábrica em território brasileiro, na cidade de Aguaí, no interior de São Paulo. Além disso, confirmou a construção de uma nova unidade em Pernambuco. Os dois projetos receberão investimentos de R$ 1,1 bilhão até 2017 - R$ 500 milhões foram gastos na fábrica da Aguaí e R$ 600 milhões serão investidos na nova unidade. A empresa é dona de mais de 400 marcas no mundo, como Dove, Omo e Hellmann's.

O investimento, feito em plena crise econômica, considera uma visão de longo prazo da multinacional holandesa para o Brasil. "A operação brasileira é a segunda maior do mundo e, pela dimensão e potencial de crescimento, é extremamente estratégica para a companhia. O investimento em Aguaí é de longo prazo", disse Fernando Fernandez, presidente da Unilever Brasil. "Apostamos no potencial do País e no futuro."

O presidente mundial da Unilever, Paul Polman, veio para o Brasil participar da solenidade de inauguração da fábrica de Aguaí. Ele disse que a Unilever tem construído fábricas no mundo todo e que está crescendo de maneira sustentável. "O Brasil, por sua importância, merece uma atenção maior", afirmou, ressaltando que a crise não muda os planos da empresa para o Brasil. Polman esteve com a presidente da República, Dilma Rousseff, nesta semana em uma reunião de cerca de uma hora e meia.

Negócios. Com 1 milhão de metros quadrados de terreno e área construída de 25 mil metros quadrados, a fábrica de Aguaí terá três linhas de produção de desodorante aerossol das marcas Dove e Rexona até 2016. O Brasil é o maior mercado global de desodorantes, com faturamento de R$ 11,5 bilhões em 2014, crescimento de 13%, de acordo com dados da consultoria Euromonitor. A Unilever é líder nesse segmento, com 39% de participação, segundo a Euromonitor.

Cerca de 2 mil pessoas trabalharam nas obras e outras 250 vagas já foram criadas para a fábrica de Aguaí. A unidade também deve produzir, no futuro, outros produtos de limpeza e higiene pessoal.

Questionado sobre a crise hídrica, o presidente da companhia no Brasil informou que a nova indústria é uma das mais sustentáveis do grupo e usará um sistema que consome 70% menos água e 50% menos energia do que as outras indústrias.

A unidade em Pernambuco será inaugurada em 2016. A nova fábrica no Estado será dedicada à produção de alimentos - a Unilever é dona de marcas de alimentos como Knorr, Maizena, Hellmann's e Ades. A unidade e um novo centro de distribuição serão construído próximo aos Porto de Suape.

Das 15 fábricas da Unilever em operação no Brasil, sete estão no Estado de São Paulo e cinco em Pernambuco.