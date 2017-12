Unilever teve lucro de US$ 2,8 bi em 2000 O conglomerado anglo-holandês Unilever informou que fechou o ano passado com lucro líquido, antes de computar os itens excepcionais, de 3,04 bi de euros (US$ 2,80 bi), o que representou um crescimento de 2% em relação a 1999. O resultado ficou ligeiramente acima do lucro de 2,75 bi euros previsto pelos analistas. A Unilever, que fabrica os sabonetes Dove, registrou uma despesa extraordinária de 1,8 bi de euros em 2000, incluindo 1,7 bi de euros destinados aos custos com seu programa de reestruturação. Esse programa, anunciado à época da divulgação do balanço de 1999, teve por objetivo concentrar os esforços da empresa na venda de suas 400 marcas-chave, em detrimento de outros 1.200 produtos secundários. O processo de desinvestimento dessas 1.200 marcas segue em andamento. No quarto trimestre, a companhia apurou prejuízo líquido de 84 mi (US$ 913 mi), ou 0,98 euro por ação, incluindo despesas com 1,5 bi de euros antes do pagamento de impostos. Nesse mesmo exercício de 1999, a empresa tinha registrado lucro de 636 mi de euros, ou 0,62 euro por ação. As informações são da agência Dow Jones.