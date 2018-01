Unilever vende linha de sopas para Campbell O grupo anglo-holandês Unilever fechou acordo para vender várias de suas operações na área de sopa e molhos na Europa para a norte-americana Campbell Soup Co. por cerca de 1 bi de euros ou US$ 950 mi. Comunicado da Campbell Soup informa que os ativos em questão apresentam vendas anuais de mais de US$ 400 mi. A Campbell vai adquirir seis fábricas na Grã-Bretanha, Irlanda, França, Suécia e Holanda e cerca de 1.300 funcionários. A transação está sujeita à aprovação das autoridades reguladoras da Europa. No ano encerrado em 30 de julho de 2000, a Campbell apresentou receita de US$ 6,27 bi. As informações são da Dow Jones e de outras agências internacionais.