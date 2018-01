Unimed Belém está sob intervenção da ANS A Unimed Belém está sob o regime de direção fiscal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Agência publicou ontem a decisão no Diário Oficial da União. Trata-se da Resolução Operacional (RO) número 118, que determina a intervenção. A direção fiscal serve como um plano de recuperação, pelo qual um diretor nomeado pela ANS acompanha e realiza um levantamento da situação econômico-financeira da operadora. O diretor da ANS adota medidas técnicas para tentar sanear os problemas financeiros da empresa. A empresa que não conseguir se estabilizar durante a direção fiscal tem sua carteira de clientes repassada a outra empresa do mercado, na chamada liqüidação extrajudicial. A ANS informa, através de sua Assessoria de Imprensa, que com esta medida está garantindo a continuidade do atendimento aos consumidores dos planos de saúde da Unimed de Belém. Em caso de dúvida, os usuários podem obter informações gratuitamente no Disque ANS: 0800-7019656. Decretada liquidação extrajudicial da Sameg de Vitória A Agência também anuncia a liquidação extrajudicial da Sameg ? Serviço de Assistência Médica do Grupo Ltda., de Vitória, Espírito Santo. A ANS informa que os consumidores desta operadora já foram transferidos para outras empresas.