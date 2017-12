Unimed: conveniados estão apreensivos A Fundação Procon-SP vem recebendo milhares de consultas em seus telefones e postos de atendimento de clientes da Unimed. Esses consumidores estão preocupados com as notícias que saíram na imprensa nos últimos dias sobre a situação financeira da cooperativa médica. A principal dúvida dos consumidores é se devem continuar ou não com os contratos da Unimed. Idosos e portadores de doenças são os mais apreensivos. A técnica da área de saúde do Procon, Hilma Araújo, recomenda aos conveniados da Unimed que mantenham seus contratos. "O Procon não recebeu nenhum comunicado oficial da Unimed sobre a suspensão de atendimento aos clientes por problemas financeiros", ressalta. Ela diz que os contratos devem der rigorosamente cumpridos pela empresa, como valor da mensalidade e prazos de carência. Se o consumidor tiver algum problema com relação à qualidade do atendimento ou descredenciamento de médicos ou hospitais, deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ou encaminhar o caso ao Juizado Especial Cível. Se, por exemplo, uma pessoa se dirigir a hospital credenciado a Unimed e o atendimento for negado, ela pode pagar pela consulta e depois pedir o reembolso na Justiça. Hilma lembra que cancelar o contrato com a Unimed e contratar outro plano de saúde pode significar um grande prejuízo para o consumidor. Além de precisar cumprir as carências contratuais da nova empresa, o consumidor pode sofrer prejuízos, principalmente se for idoso ou portador de alguma doença preexistente, pois as mensalidades cobradas podem sofrer grandes reajustes. No próximo dia 5 de dezembro, a diretoria do Procon-SP vai receber representantes da Unimed para discutir os problemas e dúvidas dos consumidores com relação a situação da empresa. Associado deve ficar atento e fazer pesquisa de mercado Mesmo assim, vale a pena para o associado da Unimed fazer uma pesquisa de mercado. Isso porque muitas empresas oferecem trocas de planos de saúde sem prazo de carência e é possível negociar novos contratos em condições favoráveis, devido à forte concorrência do setor. Se, porventura, a Unimed São Paulo sofrer intervenção da ANS e sua carteira for leiloada, a empresa que vier a assumi-la pode reenquadrar os contratos de acordo com suas necessidades. Assim, as características do contrato podem tornar-se desfavoráveis para o consumidor. Nessas condições, a migração para outro plano poderia oferecer maior dificuldade de negociação.