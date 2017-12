Unimed: denuncie a falta de atendimento Os associados da Unimed São Paulo que enfrentam dificuldade para receber atendimento médico-hospitalar da rede credenciada por conta da suspensão temporária dos serviços de alguns profissionais devem registrar suas queixas nos órgãos de defesa do consumidor. Segundo a Unimed São Paulo, dentro de 60 dias, o atendimento na rede estará reestabelecido em 23% dos hospitais, 60% dos laboratórios e 73% das clínicas. No entanto, a orientação da Unimed é que os associados procurem as unidades próprias da cooperativa quando precisarem de assistência hospitalar ou exames laboratoriais. A administradora garante que nenhum associado ficará sem atendimento. A técnica de Saúde do Procon, Hilma Araújo dos Santos, aconselha às pessoas, caso precisem arcar com as despesas do atendimento de algum profissional que tenha suspendido o atendimento pela Unimed, que peçam nota fiscal para pleitear um reembolso junto a empresa.