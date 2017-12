Unimed: eleição para nova diretoria A diretoria da Unimed São Paulo e a Comissão de Acompanhamento - formada por médicos cooperados da oposição - concordaram em convocar eleição para uma nova direção da cooperativa. O acordo foi feito anteontem em uma reunião com representantes do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), da Associação Paulista de Medicina (APM) e do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp). Na próxima segunda-feira, as entidades médicas vão indicar uma empresa para fazer auditoria nas contas da Unimed São Paulo, que não tem pago em dia os laboratórios, clínicas e médicos credenciados, prejudicando o atendimento dos associados. Os clientes que tiverem problemas de atendimento devem primeiro tentar um acordo com a própria cooperativa. Se o problema não for solucionado, o segundo passo é recorrer ao Procon - órgão de defesa do consumidor. Essas são as orientações da técnica da área de saúde da Fundação Procon de São Paulo Hilma Araújo dos Santos. "Judicialmente, o consumidor tem o direito de ser atendido pela rede que estava prevista quando ele assinou o contrato com a empresa."