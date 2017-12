Unimed garante atendimento A Unimed de São Paulo se comprometeu a dar atendimento completo a todos conveniados do plano de saúde Uniplan até o final do mês de outubro. A decisão foi tomada na reunião que o presidente da Unimed Brasil, Edmundo Castilho, teve que com a direção do Procon-SP, na manhã de hoje. No início de setembro, A Unimed enviou uma carta para os 3.693 clientes que estaria impondo aos seus usuários a adaptação dos velhos contratos e rescindindo unilateralmente os contratos do Uniplan, o que é ilegal de acordo com a nova lei do setor e pelo Código de Defesa do Consumidor (veja no link abaixo). "A empresa garantiu que nenhum contrato será cancelado e que os clientes terão direito ao atendimento completo", declarou Lúcia Helena Magalhães, assistente de direção do Procon-SP. A garantia de atendimento deve prevalecer pelo menos até a próxima reunião entre a empresa e o órgão de defesa do consumidor no próximo dia 05 de outubro. "Se a Unimed não cumprir o termo assinado hoje, a empresa poderá ser autuada pelo Procon e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)", disse Lúcia Helena.