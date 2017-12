Unimed: médicos apóiam recuperação Presidentes de cinco cooperativas e uma federação do sistema Unimed do Brasil decidiram dar total apoio para a recuperação da Unimed São Paulo, que está com problemas financeiros. A decisão foi tomada ontem, depois de uma reunião de três horas. A Unimed do Brasil tem 90 mil médicos cooperados e atende 11 milhões de brasileiros em todo o País. São 364 cooperativas, cada uma com administração própria. A Unimed São Paulo é uma dessas unidades. Desde o início do ano, a Fundação Procon de São Paulo recebeu 140 reclamações contra a Unimed São Paulo. Apenas 2 foram atendidas, ante 23 que não foram. As 115 restantes continuam em andamento. A maior parte das reclamações é sobre falta de cobertura e abrangência dos serviços. Veja mais informações nos links abaixo.