Unimed-SP aprova plano de recuperação A Unimed São Paulo - Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed-SP) está realizando um plano para recuperar a saúde financeira da empresa. Os médicos cooperados resolveram aprovar um aporte financeiro, onde vão contribuir com R$ 300,00 mensais para ajudar saldar as dívidas da Unimed-SP. O aporte financeiro foi aprovado durante uma assembléia realizada na noite da última quinta-feira. Os 2.100 médicos cooperados da Unimed-SP passarão a pagar a partir de agosto uma quantia de R$ 300,00 mensais. Este valor equivale a 15 consultas. O presidente da Unimed-SP, Cid Carvalhaes, ressalta que o plano de para recuperar as finanças da empresa tem o prazo mínimo de seis meses. "Vamos procurar acertar todas as pendências no menor tempo possível. Se preciso, o plano de recuperação será estendido", explica. O presidente da Unimed-SP afirma que o plano de recuperação é a arma utilizada para saldar as dívidas, que atualmente está estimada em R$ 67 milhões, e melhorar o atendimento dos 180 mil associados da empresa. "Pretendemos melhorar a cada dia o atendimento ao consumidor, dentro das nossas possibilidades. Os cooperados estão se esforçando para manter a Unimed-SP no mercado de assistência médica", afirma Carvalhaes. A Unimed-SP continua sob direção fiscal e técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A intervenção foi instaurada em janeiro deste ano e os técnicos da ANS estão avaliando se aprovam o plano de recuperação da empresa ou se votam pela liqüidação extrajudicial da Unimed-SP. Reclamações A empresa continua figurando na lista de reclamações de consumidor da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual. Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o Procon-SP registrou 47 reclamações de associados da cooperativa médica. Os principais problemas apontados pelo consumidor são a negativa de atendimento, reembolso e não cobertura da rede credenciada. O consumidor que enfrentar alguma dificuldade de atendimento nos médicos conveniados da Unimed-SP devem procurar os órgãos de defesa de consumidor ou então comunicar o fato ao disque ANS 0800-7019656