Unimed-SP: atendimento já pelo novo plano Desde o dia 1º de novembro, 50% dos usuários de planos coletivos da Unimed São Paulo já estão sob o atendimento da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, responsável pelo conjunto das cooperativas do sistema. O restante da carteira dos planos coletivos será transferido até o dia 1º de dezembro. Já os usuários dos planos individuais e familiares serão atendidos pela Central Nacional Unimed a partir do dia 26 de dezembro. A transferência dos usuários foi uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que, desde o dia 26 de dezembro do ano passado, estava na direção fiscal e técnica da carteira da Unimed São Paulo. A Unimed São Paulo vinha passando por dificuldades financeiras, as quais motivaram a intervenção da ANS. Segundo a Assessoria de Imprensa da ANS, o acordo firmado pela Unimed São Paulo com a Central Nacional Unimed tem por objetivo assegurar a continuidade do atendimento contratado e dentro das mesmas condições oferecidas pelo plano anterior. A Central Nacional Unimed foi criada em agosto de 1998 para atender a lei 9656/98, que regulamenta os planos de saúde. Com sede própria em São Paulo e um escritório no Rio de Janeiro, a operadora tem 199 associados, nove federações, uma cooperativa central, uma confederação com 178 cooperados odontológicos e 188 cooperativas locais. A Assessoria de Imprensa da ANS informa que, pelo contrato das duas operadoras, são da responsabilidade da Unimed São Paulo as obrigações financeiras assumidas com os seus prestadores de serviço até as datas das passagens de seus consumidores para a Central Nacional Unimed. O Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, esclarece que, até o momento, a transferência dos usuários da Unimed São Paulo para a Central Nacional Unimed está ocorrendo sem problemas. "Não recebemos nenhum tipo de reclamação motivado pela transferência. Todas as condições oferecidas pelo plano anterior, como carências, rede credenciada e período de reajuste das mensalidades, continuam assegurados pela Central Nacional Unimed", afirma a assistente de direção do Procon, Lúcia Helena Magalhães. Consumidores que tiverem problemas no atendimento devem procurar as unidades do Poupatempo - Sé, Santo Amaro e Itaquera, ou enviar sua reclamação pelo fax 3824-0717 ou pelo correio (Caixa Postal 3050, CEP 01061-970). A reclamação deve ser encaminhada juntamente com a cópia do contrato e o recibo de pagamento da última mensalidade.