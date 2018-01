Unimed-SP está sob nova direção A nova diretoria da Unimed São Paulo tomou posse ontem no Hospital da Unimed. O diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), Cid Célio Carvalhaes, assumiu a presidência do órgão, ocupado durante 22 anos por Edmundo Castilho. Carvalhaes destacou que fará a reestruturação administrativa da rede credenciada e a regularização de acordos com hospitais para normalizar o atendimento dos 180 mil usuários. A empresa tem uma dívida estimada em R$ 130 milhões.