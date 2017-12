Unipar adere ao Nível 1 da Bovespa na 4ª feira O Grupo Unipar fará a cerimônia de adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na quarta-feira (24), a partir das 9h30. Às 11h, a cerimônia de abertura do pregão marcará o início da negociação das ações ordinárias (ON, com direito a voto) e preferenciais (PN, sem direito a voto) do Unipar no Nível 1 da Bovespa. O Unipar é a 33ª companhia a participar do Nível 1 de Governança Corporativa, segmento no qual as empresas se comprometem com melhorias na prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. O Grupo Unipar controla as empresas Polietilenos União, Unipar Commerce, União Terminais, e participa no controle da Petroquímica União, central de matérias-primas do pólo de Mauá (SP), da Rio Polímeros, de Duque de Caxias (RJ), e da Carbocloro, de Cubatão (SP). Governança Corporativa Trata-se do sistema que garante o tratamento igualitário entre os acionistas, além de transparência e responsabilidade na divulgação dos resultados da empresa. Através da prática da governança corporativa, é permitido aos acionistas a efetiva monitoração da direção executiva. Dentre as medidas estabelecidas por empresas que seguem a prática da boa governança devem constar quatro princípios básicos: tratamento igual a acionistas minoritários e majoritários, transparência na relação com o investidor, adoção de normas internacionais nos registros contábeis e cumprimento das leis. Se a empresa adota esses princípios, recebe mais crédito de instituições que defendem a posição do acionista minoritário na administração da empresa. Vários países adotam códigos das melhores práticas de governança corporativa. No Brasil, este documento foi preparado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em maio de 1999. O projeto teve apoio da Bolsa de Valores de São Paulo, que patrocinou o lançamento do código.