United Airlines anuncia possíveis demissões A companhia aérea norte-americana em concordata United Airlines informou aos seus funcionários que "demissões significativas podem ocorrer no curto prazo". A operadora disse que não determinou quantos trabalhadores serão demitidos, mas decidirá nas próximas semanas. A United, segunda maior empresa aérea do mundo, tem cerca de 80 mil empregados, em comparação com os 100 mil que tinha antes dos atentados terroristas de setembro de 2001. A operadora citou a agenda apertada do pacote de financiamento sob concordata como a razão para os possíveis cortes. As desejadas economias trabalhistas de US$ 70 milhões por mês dariam tempo à operadora, enquanto tenta negociar com os funcionários cortes que podem chegar a US$ 2,4 bilhões por ano. O juiz Wedoff deu ontem aprovação final para um empréstimo sob concordata de US$ 1,5 bilhão para manter a companhia operando. Ele também aprovou a contratação pela UAL de dez profissionais de concordata, entre escritórios jurídicos, consultorias de reestruturação e empresas de auditoria.