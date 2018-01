United Airlines cancela vôos diretos Rio-EUA por 4 meses A concordatária norte-americana United Airlines vai cancelar o vôo direto entre o Rio de Janeiro e Miami, nos EUA, a partir de 13 de março. O vôo para Miami passará a sair do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, e não mais do aeroporto do Galeão (RJ). O avião com os passageiros que embarcarem no Rio fará escala em Guarulhos e de lá partirá para os EUA. Em Guarulhos, o passageiro do Rio de Janeiro pode fazer conexões nos vôos diretos da United Airlines para Chicago e Washington. A alteração será válida no período de baixa temporada, de março a junho. A empresa pode rever a mudança na alta temporada. A medida foi tomada, segundo a United, para racionalizar o uso de recursos em relação à demanda de passageiros e carga. A empresa reafirmou que vai manter os quatro vôos diários entre Brasil e EUA.