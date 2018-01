United Airlines cortará mais 704 empregos A companhia aérea norte-americana United Airlines, que está sob concordata, informou ao sindicato que reúne os comissários que, por conta das reduções do número de vôos, precisará cortar mais 704 empregos a partir de 22 de fevereiro. Desde o início da crise no setor aéreo, 3,5 mil comissários da United já foram licenciados. Em seu site, o sindicato diz que fez um acordo com a companhia para tentar evitar as demissões por meio de saídas e licenças voluntárias.