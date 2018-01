United Airlines cortará salários a partir da semana que vem A companhia aérea norte-americana United Airlines, que pediu concordata na manhã de hoje, vai implementar cortes de salários para executivos e funcionários e gerentes assalariados a partir da próxima semana. Em comunicado, a empresa disse que os executivos terão um corte de salários médio de 11% em sua base anual de pagamento. Os funcionários e gerentes assalariados terão reduções entre 2,8% e 10,7%, de acordo com o salário que recebem. Os cortes se tornarão efetivos a partir de 16 de dezembro. A United tem um total de aproximadamente 83 mil empregados em todo o mundo. Além disso, os trabalhadores assalariados abriram mão de um aumento de salário por mérito e de pagamentos de incentivos. A operadora ainda não determinou o total de economias provenientes dos cortes. A United informou que vai dar início a discussões com líderes de sindicatos esta semana para chegar a um acordo consensual sobre como os empregados vão contribuir com os esforços de controle de custos. Sindicatos que representam pilotos, mecânicos e comissários de vôo afirmaram que vão cooperar com a equipe administrativa durante o processo de concordata.