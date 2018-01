United Airlines dá calote e pode entrar em concordata A companhia aérea norte-americana United Airlines deixou de fazer um pagamento de US$ 375 milhões referente a dívida principal de títulos garantidos, informou a Wells Fargo, fiador dos títulos. O não-pagamento da dívida, que venceu hoje e que muitos no mercado haviam antecipado, deixou a segunda maior companhia aérea dos EUA a um passo de pedir concordata. O porta-voz da holding UAL Joe Hopkins não quis comentar a questão. A companhia já havia alertado que provavelmente pediria concordata se não conseguisse aprovar um empréstimo federal de US$ 1,8 bilhão. A United Airlines tem agora dez dias para efetuar o pagamento antes de dar oficialmente o calote, disse a Wells Fargo. As ações da UAL foram suspensas no pregão eletrônico da bolsa de Nova York.