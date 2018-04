United Airlines encontra resistências para obter empréstimo Investidores temem que a United Airlines, uma unidade da UAL Corp., seja a próxima a pedir concordata, depois da U.S. Airways. A segunda maior companhia aérea dos EUA está buscando garantias federais para um empréstimo de US$ 1,8 bilhão e está encontrando resistências e oposição da agência reguladora e dos concorrentes. As garantias são consideradas cruciais para a empresa levantar novos recursos. A companhia entrou com o pedido para obter as garantias em junho, afirmando que está tendo dificuldades para levantar capital. A garantia iria permitir à United Airlines levantar US$ 2 bilhões antes do vencimento de algumas dívidas no final deste ano. Para alguns analistas e outros especialistas do setor, o pedido para preenchimento do chamado Chapter 11 (que rege as concordatas nos EUA) feito por algumas empresas é positivo, representando uma oportunidade para que essas empresas tirem de suas costas, sob ordem judicial, reivindicações de grupos de funcionários e fornecedores. Mas as medidas poderiam varrer do mapa grandes somas de recursos acumulados por funcionários e chefes corporativos, disse o analista de transporte da Standard & Poor´s, James Corridore. Quase todos os funcionários e diretores das companhias aéreas mantêm ações das companhias para as quais trabalham, disse o analista. O Chapter 11 pode ser positivo para a U.S. Airways, dando mais alternativas para esta lidar com custos, mas deixará os funcionários mais pobres. As companhias aéreas têm decisões duras pela frente se querem permanecer saudáveis. O sistema de centralização ("hub system"), que permite às empresas aéreas alimentarem certas rotas através de locações centrais, deve ser reavaliado. O sistema não está funcionando bem já há algum tempo, disse Corridore. Guerras de preços entre as companhias também devem ser avaliadas, que equalizam preços inferiores para o consumidor. "Ninguém está fazendo vôos com tarifas lucrativas", disse ele. "O consumidor pode perder à medida que há menos competição. O setor não tem tido habilidade para conseguir um retorno justo para o seu produto". Audiência Um tribunal de falências autorizou a US Airways Group a pagar a seus funcionários salários e benefícios durante uma audiência do primeiro dia de concordata da empresa. A operadora também recebeu aprovação do tribunal para honrar os pedidos de passagens e milhas feitos pelos clientes. Segundo um advogado que representa a US Airways, John Butler Jr., a ação para manutenção dos programas aos clientes tem como objetivo deixar claro que a operadora pode lidar com esses problemas sem ser afetada pela concordata. Antes do intervalo da audiência, Butler também tentou aprovação para o pedido da empresa de não divulgar algumas informações financeiras que a operadora quer dar a seus sindicatos. A questão ainda está sendo examinada. O tribunal também aprovou o pedido da companhia de contratar a KPMG LLP como auditora, a PricewaterhouseCoopers LLP como consultora da reestruturação, e o escritório jurídico Skadden Arps Slate Meagher & Flom. A empresa ainda espera obter até o final do dia autorização de um empréstimo de US$ 500 milhões.