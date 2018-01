United Airlines estima 6% de crescimento A United Airlines aposta num crescimento de 5% a 6% nas suas vendas no Brasil este ano, que somaram US$ 190 milhões em 2000, cerca de 1% do total da receita da companhia no mundo. Para isso, a companhia aérea estima aumentar a participação das vendas pela Internet, através do site www.united.com.br. Segundo a previsão do diretor-geral da empresa no Brasil, Laurence Hughes, a comercialização via Internet dobrou nos últimos três meses. Até o fim do ano, ele estima que a rede possa responder por até 5% do total das vendas no País. Hoje, esse número é de apenas 1,5%. "Acreditamos que o cliente que compra pela loja vai comprar também pela Internet", disse. Hughes anunciou também o lançamento de um assento mais espaçoso para a classe econômica, o "Economy Plus", com 12,5 cm a mais de espaço em relação ao assento tradicional de classe econômica. O novo acento será oferecido, a partir de março nos vôos internacionais, para passageiros que voam mais pela companhia ou que freqüentemente utilizam empresas membros da Star Alliance (aliança internacional da qual a United faz parte). A United Airlines lançou também um acento mais espaçoso na classe executiva, com 18 cm a mais de espaço. Segundo Hughes, a empresa decidiu fazer a alteração para agradar os passageiros, que se sentem cada vez mais apertados em vôos na classe econômica.