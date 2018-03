United Airlines fecha acordo preliminar com dois sindicatos Apesar da ameaça de greve dos comissários de bordo, a United Airlines alcançou um acordo preliminar com dois sindicatos, a associação de controladores de vôo e o sindicato dos trabalhadores do setor de transportes. Em comunicado, a companhia aérea afirmou que não forneceria detalhes dos pactos, mas revelou que os acordos atingiram o corte de custos que a empresa buscava para conseguir o financiamento de sua reestruturação. Os acordos ainda precisam da aprovação dos membros dos sindicatos. A votação dos integrantes do sindicato dos trabalhadores dos transportes deve acontecer até quarta-feira, segundo a United, enquanto a associação de controladores pode realizar sua votação até quinta-feira. A porta-voz da United disse que o acordo preliminar com a associação dos controladores de vôo cobre 175 funcionários e o acertado com o sindicato dos trabalhadores dos transportes 20 funcionários. Em 30 de dezembro, os comissários de bordo da companhia autorizaram o sindicato a declarar greve se o Tribunal de Falências permitir que a United cancele o acordo coletivo. As audiências devem começar na sexta-feira, se os dois lados não encontrarem um consenso. As informações são da agência Dow Jones.