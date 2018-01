United Airlines oferece hotel grátis em Miami Depois de enfrentar problemas com as autoridades aéreas brasileiras, que proibiram a oferta de tarifas abaixo de US$ 565,00 para viagens aos Estados Unidos, a United Airlines decidiu partir para um novo tipo de promoção. Nos próximos dias, a companhia norte-americana oferecerá diárias grátis em hotéis de luxo para quem embarcar nos vôos para Miami. Segundo o diretor de Vendas da United, Plínio Fernandes, Miami é um dos destinos mais vulneráveis à onda de insegurança provocada pelos atentados terroristas nos EUA, em 11 de setembro, e pela queda do Airbus em Nova York no início desta semana. De acordo com Fernandes, o mais recente acidente da indústria aérea americana não irá interromper o plano da companhia de retomar os vôos diários para Nova York a partir de 15 de dezembro. "Muitos vôos já estavam acima dos 70% de ocupação e já se aproximavam dos níveis de antes de 11 de setembro. Agora não sabemos como o mercado irá reagir." Segurança Outra preocupação da empresa é provar para os passageiros que os vôos estão mais seguros. Além do aumento das exigências por parte das autoridades dos EUA, a companhia reforçou as cabines dos pilotos em 450 aviões, 75% da frota. No Brasil, informações extra-oficiais dão conta de que pelo menos cinco vôos, desde 11 de setembro, teriam sido adiados por conta de ameaças de bombas a bordo. No dia 12, justamente quando houve a queda do Airbus da American Airlines em Nova York, o vôo 873, de Miami para São Paulo, ficou retido por três horas no Aeroporto Internacional de Miami, com os passageiros já embarcados, enquanto era examinada a presença de uma "substância estranha" na parte traseira de um Boeing 777.