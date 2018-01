United Airlines opera normalmente A United Airlines, segunda maior companhia aérea do mundo, reafirmou hoje que seus serviços estão normais e não sofreram alteração por causa dos problemas financeiros enfrentados pela empresa, que formalizou o seu pedido de concordata nos Estados Unidos. Todos os vôos da United - 1,7 mil por dia - estão operando normalmente, inclusive os quatro vôos diários entre Brasil e EUA. "Horários, reservas e planos de milhagem não foram alterados pela situação financeira", afirmou em comunicado o vice-presidente sênior da UAL (holding da United Airlines), Chris Bowers. A companhia fatura por ano US$ 200 milhões no Brasil, o que torna o Brasil o sexto principal mercado fora dos EUA.