United Airlines prepara-se para pedir concordata A United Airlines está se preparando para um possível pedido de concordata porque não tem acesso suficiente ao mercado de capitais para fazer o pagamento de US$ 875 milhões em dívidas no quarto trimestre. "A receita não está vindo como o setor esperava. A demanda não voltou ao normal, as passagens continuam baixas e o setor está demorando em reagir", disse o chairman e executivo-chefe da UAL, Jack Creighton, em comunicado. A UAL disse que está alterando seus planos de negócios e vai atualizar comunicados enviados à comissão que supervisiona o setor aéreo dos EUA para incluir economias de custos mais amplas e profundas. Como parte desses esforços intensificados de corte de gastos, a UAL planeja apresentar novas propostas a representantes de funcionários e a acionistas "nos próximos dias." A UAL deu a si mesma um prazo de 30 dias para concluir as discussões com acionistas, tornando "urgentes e imediatas" as mudanças necessárias. A UAL informou que pedir concordata será a única forma de assegurar o futuro da companhia e a continuação de suas operações, a menos que consiga reduzir custos dramaticamente. O anúncio vem após o pedido de concordata da US Airways no domingo. O pedido foi causado pela "incapacidade da US Airways de reestruturar uma série de obrigações." Desde os atentados de 11 de setembro, a UAL, segunda maior operadora dos EUA, reduziu o número de vôos, desativou rotas, concedeu licença a empregados e reduziu gastos. A United também tem tentado obter uma garantia de empréstimo federal de US$ 1,8 bilhão, e tem encontrado oposição dos agentes reguladores da concorrência. Essa garantia é considerada fundamental para a companhia aérea levantar capital novo. A garantia permitiria à United levantar US$ 2 bilhões antes do vencimento de alguns de seus pagamentos de dívida.